Про це розповів експерт з міжнародних відносин Олександр Сушко в ефірі 24 каналу. Для України більш важливими є ті формати, де вона безпосередньо присутня.

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За словами Сушка, оскільки української сторони не буде за столом переговорів, не варто покладати на зустріч великих очікувань. Зокрема, не потрібно сподіватися що це розв'яже усі ключові питання.

Коли б ця зустріч Байдена та Путіна не відбулася, на ній українське питання буде лише одним з багатьох. Олександр Сушко Експерт з міжнародних відносин

Варто зауважити, що попри заяви Кремля, у Білому домі поки заперечують розмови щодо зустрічі Путіна та Байдена.

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