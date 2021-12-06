Про це розповів прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. Перемовини не транслюватимуть, адже вони відбуватимуться по захищеній лінії відеозв'язку.

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Перемовини будуть у закритому форматі

Спочатку покажуть кілька початкових кадрів із зустрічі. Одразу після цього спілкування продовжать у закритому форматі.

Ніякого прямого ефіру не буде. Ми покажемо, я думаю, перші кадри спілкування обов'язково. Зрозуміло, це будуть лише перші кадри,

– пояснив Пєсков.

Орієнтовно переговори стартують о шостій вечора за московським часом. У Кремлі думають, що триватиме розмова досить довго.

Щодо участі делегацій, то за словами Пєскова, зустріч передбачали – як виключно між двома главами держав. Отож чи буде хтось біля Байдена у цей час – у Кремлі не знають.

Зверніть увагу! Жодної спільної заяви після переговорів не передбачається. Пресслужба лише пообіцяла дати повідомлення про результати.

Які теми обговорять президенти

Тема напруження біля українського кордону буде однією з головних на перемовинах. Проте Пєсков це охарактеризував як "просування НАТО до кордонів Росії".

Потрібно буде обговорити, яким чином реалізуються ті розуміння, яких було досягнуто в Женеві, пробігтися, подивитися, що реалізується повною мірою, що потребує додаткових зусиль. Звичайно, це двосторонні відносини, які продовжують залишатися достатньо в плачевному стані,

– сказав Пєсков.

У Кремлі переконують, що "гарантії безпеки не можуть бути односторонніми, а лише взаємними". Мовляв, Путін наполягає на "справедливому характері відносин".

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Коротко про нові переговори Путіна та Байдена:

Очна зустріч Байдена та Путіна відбулась 16 червня 2021 року у Женеві.

Нещодавно МЗС Росії припустило, що незабаром відбудеться швидкий "контакт" між американським та російським президентами.

Згодом Кремль назвав дату перемовин – 7 грудня. Розмова відбудеться у відеоформаті.

У Держепі наголосили, що Байден заявить про намір захищати територіальну цілісність України.

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