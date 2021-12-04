Те, що узгодили дату, підтвердили в адміністрації глави Кремля. Раніше 7 грудня – було однією з дат, яку пропонували для переговорів.

До теми На зустрічі з Путіним Байден заявить про намір захищати цілісність України,– Держдеп

Раніше говорили про відеоконференцію

Раніше речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков говорив, що найбільш імовірно, що перемовини президентів відбудуться у режимі відеоконференції. Про можливий "контакт" глав держав розповідав і помічник Путіна Юрій Ушаков.

Порядок денний очевидний – це буде важливий контакт у продовження женевських переговорів 16 червня. Природно, будуть порушені питання щодо ходу реалізації женевських домовленостей,

– сказав Ушаков.

Ушаков перерахував теми, яких можуть торкнутись Байден та Путін. Це – Афганістан, Сирія та Іран. Щодо України, то помічник російського президента цинічно назвав це "внутрішньоукраїнським питанням".

У Держдепі пояснили позицію Байдена

У Держдепі США повідомили, що під час перемовин з Путіним Байден заявить про підтримку територіальної цілісності України та готовність до її захисту. Також глава Білого дому наполягатиме на стабільніших та передбачуваніших відносинах.

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Коротко про майбутні перемовини Путіна та Байдена:

Путін та Байден зустрічались 16 червня 2021 року у Женеві.

МЗС Росії висловило сподівання на "контакт" президентів у найближчому часі.

У Білому домі напередодні повідомили, що лише розглядають можливість організації перемовин.

Експерти вважають, що Україна буде однією з тем переговорів, проте лише однією з багатьох.

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