То, что согласовали дату, подтвердили в администрации главы Кремля. Ранее 7 декабря – было одной из дат, которую предлагали для переговоров.
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Раньше говорили о видеоконференции
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что наиболее вероятно, что переговоры президентов состоятся в режиме видеоконференции. О возможном "контакте" глав государств рассказывал и помощник Путина Юрий Ушаков.
Повестка дня очевидна – это будет важный контакт в продолжение женевских переговоров 16 июня. Естественно, будут затронуты вопросы относительно хода реализации женевских договоренностей,
– сказал Ушаков.
Ушаков перечислил темы, которых могут затронуть Байден и Путин. Это – Афганистан, Сирия и Иран. Что касается Украины, то помощник российского президента цинично назвал это "внутриукраинским вопросом".
В Госдепе объяснили позицию Байдена
В Госдепе США сообщили, что во время переговоров с Путиным Байден заявит о поддержке территориальной целостности Украины и готовности к ее защите. Также глава Белого дома будет настаивать на более стабильных и предсказуемых отношениях.
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Коротко о предстоящих переговорах Путина и Байдена:
- Путин и Байден встречались 16 июня 2021 года в Женеве.
- МИД России выразил надежду на "контакт" президентов в ближайшем времени.
- В Белом доме накануне сообщили, что лишь рассматривают возможность организации переговоров.
- Эксперты считают, что Украина будет одной из тем переговоров, однако только одной из многих.
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