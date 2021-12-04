Американский президент прокомментировал высказывания российского о расширении отношений Украины и Альянса.

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Байден ответил Путину на слова о "красной линии"

Мы знаем о действиях России уже давно, и я жду, что мы проведем долгую дискуссию с Путиным. Я не принимаю ничьих "красных линий",

– подчеркнул Байден.

Такое же заявление сделал и госсекретарь США Энтони Блинкен. Он заверил, что НАТО не намерен применять агрессию по отношению к России, поскольку является оборонным Альянсом.

Высказывания Путина о НАТО и Украине и реакция на них

На днях глава Кремля сказал, что хочет "конкретных договоренностей" на бумаге с США и другими членами НАТО, которые бы предусматривали, что Альянс не будет расширяться на восток. Путин не назвал конкретных стран, однако понятно, что его слова касались, прежде всего, Украины и Грузии.

Президент России добавил, что Москва "будет вынуждена создать нечто подобное в ответ на угрозу", если инфраструктура НАТО продолжит расширяться.

Важно! Москва и Вашингтон находятся на этапе переговоров о возможной встрече президентов России и США. Одной из главных тем переговоров станет Украина, в том числе наращивание российских войск вблизи ее границ.

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