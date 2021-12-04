Американський президент прокоментував висловлювання російського щодо розширення відносин України й Альянсу.

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Байден відповів Путіну на слова про "червону лінію"

Ми знаємо про дії Росії вже давно, і я чекаю, що ми проведемо довгу дискусію з Путіним. Я не приймаю нічиїх "червоних ліній",

– наголосив Байден.

Таку ж заяву зробив і держсекретар США Ентоні Блінкен. Він запевнив, що НАТО не має наміру застосовувати агресію щодо Росії, адже є оборонним Альянсом.

Висловлювання Путіна про НАТО й Україну та реакція на них

Днями очільник Кремля сказав, що хоче "конкретних домовленостей" на папері із США та іншими членами НАТО, які б передбачали, що Альянс не розширюватиметься на схід. Путін не назвав конкретних країн, однак зрозуміло, що його слова стосувалися насамперед України та Грузії.

Президент Росії додав, що Москва "буде змушена створити щось подібне у відповідь на загрозу", якщо інфраструктура НАТО продовжить розширюватися.

Важливо! Москва та Вашингтон перебувають на етапі перемовин про можливу зустріч президентів Росії та США. Однією з головних тем переговорів стане Україна, зокрема нарощування російських військ поблизу її кордонів.

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