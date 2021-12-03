Однако сегодня не 2008 год, а значит и реакция Запада на подобные заявления совсем другая. Владимира Путина, мягко говоря, посылают куда подальше.

До теми Останнє, що стримує Путіна: "Північний потік-2" викликав суперечки у Конгресі

Путин не ограничивается границами России

В своих проектах я больше месяца говорил о том, что все стягивания российских войск к украинской границе и любые угрозы Кремля были направлены на то, чтобы усадить лидера Западного мира, то есть Джо Байдена за стол переговоров и договорится о новом разделе зон влияния на карте.

Понятно, что больная психика Путина толкает его на мысли о том, что НАТО и Запад в целом всячески пытаются поработить Россию.

Но вся проблема в том, что Путин не ограничивается лишь границами России, он продолжает считать, что и территория Украины должна быть под его протекторатом.

Потому сегодня он расширяет свои требования к Западу в обмен на деэскалацию на украинских границах.

Читайте також Європа надто м'яка до Путіна: до чого це призводить

Накануне Путин заявил, что он требует от НАТО предоставления гарантий того, что Альянс не будет расширяться на восток и принимать в свои ряды новые страны. Проще говоря, "Украина не должна никогда стать членом НАТО". Причем гарантии должны быть правовые и юридические.

Полный выпуск видеоблога "Теории заговора" на 24 канале: смотрите видео

Кремль использует те же инструменты шантажа

Здесь напомню, что ровно такой же шантаж Путин использовал в 2008 году. Тогда Украина уже стояла на пороге получения ПДЧ в НАТО.

Однако во время саммита Альянса Путин заявил американскому президенту Бушу, мол, если НАТО решится принять нашу страну к себе в Альянс, Россия тут же вторгнется в Украину и оккупирует часть страны.

К сожалению, тогда некоторые в Альянсе испугались и не стали предоставлять ПДЧ Украине.

В итоге спустя 6 лет Путин все же напал на Украину и оккупировал часть территорий. Это стало триггером, ведь будь Украина, на тот момент, членом НАТО, войны бы не было. Путин не решился бы на нападение.

В этот раз, ситуация изменилась, но Кремль использует ровно те же инструменты шантажа, что и в 2008 году. Но, к счастью, позиция НАТО сегодня куда более твердая. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что в этот раз, при принятии решения на Путина уже никто оглядываться не станет.



Путин понимает, что Украина стала намного сильнее / Фото Getty Images

Но стоит ли верить такому заявлению? Ведь мы уже слышали подобное не раз, но ситуация не менялась. В конце концов, такие заявления отнюдь не остановили Путина от стягивания войск к украинской границе.

Однако что-то изменилось в поведении Кремля, хотя и очень похоже на события 2014 года. Сегодня Путин понимает, что Украина стала намного сильнее, да и поддержка от Запада перешла на иной уровень.

Потому Россия всячески ищет повод, чтобы спровоцировать Украину первой сделать агрессивный шаг. Чтобы позже выдать это за аргумент в ходе переговоров с Байденом.

Россию поставили на место

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уже неоднократно уверял, что Украина готовится к наступлению на Донбассе, а потому они вынуждены стягивать войска на свои границы.

Не пропустіть У Москві відреагували на слова Зеленського про сильну українську армію

Однако теперь Песков выдал новую порцию дезинформации – с его слов Украина готовит наступление еще и в Крыму. Такой вывод он сделал после выступления Владимира Зеленского в Верховной Раде, где он заявил, что Украина имеет план по деоккупации и реинтеграции Крыма.

Эти заявления не более чем попытка хоть как-то оправдать свои действия. Не скажешь же прямо – да, мы специально повышаем ставки, чтобы будущие переговоры Путина и Байдена были выигрышными для России.

В пользу того, что Кремль свято верит в дальнейшее расширение НАТО на восток, а потому и боится этого, говорят и слова главы российского МИД Сергея Лаврова, который заявил, что Украина "стала более наглой в отношении России". То есть у Украины есть уверенность, что она не одна.

Более того, по версии Лаврова, Киеву удалось одурманить Запад из-за чего НАТО ввязалось в подготовку войны с Россией.



Лаврова поставили на место / Фото Getty Images

Как результат, больше военной помощи, больше поддержки и больше военных учений в самой Украине и в Черном море. Мол, была бы Украина податливее и смирилась бы с протекторатом России, конфликта бы не было.

Но на такие выпады у Украины и наших партнеров нашелся ответ.

Всю эту чушь вдогонку к пропагандистским тезисам о нацистах захвативших власть в Киеве, Лавров выпалил на заседании ОБСЕ в Стокгольме. Но Лаврова тут же поставили на место.

Лаврова публично отчитали

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен при всех публично фактически отчитали Лаврова, напомнив всего два тезиса:

именно Россия обстреливает украинские территории;

именно Россия блокирует работу ОБСЕ на Донбассе.

Так что этот раунд в Кремле проиграли. И это только начало, ведь Путин в последние дни стал более откровенным и по еще одной причине.

Актуально Блінкен відкинув всі ультиматуми Лаврова щодо НАТО

В последние недели весь аппарат Белого дома, Пентагона и Госдепа США работал над форматом общего для всего Запада ответа на агрессию России. Проще говоря, Вашингтон готовил козыри для переговоров Байдена и Путина.

Запад решил не просто давить на Россию

Несколько недель назад прошел саммит G20 по вопросам климата в Риме. Тогда же Джо Байден собрал за одним столом лидеров Великобритании, Франции и Германии, чтобы обсудить вопрос противодействия России.

Позже глава Пентагона Ллойд Остин, после визита в Украину, собрал всех министров обороны блока НАТО в Брюсселе, чтобы выработать общую позицию по сдерживанию российской агрессии.

Тогда же в Черном море начались активные военные учения с участием американских кораблей и бомбардировщиков.

Позже Блинкен провел мощное турне по странам ЕС с той же целью. И кульминацией этого стал визит главы ЦРУ Уильяма Бернса в Москву, где он прямо заявил Путину – если Россия решится на новую агрессию – ее ждут страшные последствия.



Кулеба и Блинкен при всех отчитали Лаврова / Фото "Голос Америки"

И вот уже Энтони Блинкен на недавнем саммите НАТО в Риге с уверенностью заявил – против России стоит огромная западная коалиция, которая выработала общую стратегию сдерживания.

Здесь произошло то, против чего и выступает Путин. По словам Дмитрия Кулебы, Запад решил не просто давить на Россию предупреждениями и санкциями. Оказалось, что было договорено увеличить военно-техническую поддержку украинских вооруженных сил.

Путин оказался в ловушке

Поэтому стало очевидно, что Путин оказался в ловушке. Он всячески пытается из нее выкарабкаться используя старые методы – бряцание оружием и шантаж Запада.

Зверніть увагу Путін опинився у пастці: чим закінчиться епопея з погрозами Кремля

Путин не придумал ничего лучше, чем вернуться к риторике 2008 года – примете Украину в НАТО, я развяжу войну.

Но Путин не учел главного – Запад уже больше года идет иным путем и это не принятие Украины в НАТО, а расширение военного присутствия. И корабли с бомбардировщиками США в Черном море – это еще один козырь Запада в будущих переговорах.

Конечно, на сегодняшний день никто не скажет с полной уверенностью, готовит ли Путин нападение, или же блефует. Но, понятно одно – Запад, в отличие от 2008 года и даже 2014 года, готов к любому варианту поведения Путина.

Именно поэтому Путин так судорожно ищет встречи с Джо Байденом. Но с каждым днем, козырей в рукаве Путина становится всё меньше, а потому в Вашингтоне и тянут время.