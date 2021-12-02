Позицію російської влади озвучив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. Він наголосив, що Росія занепокоєна словами про "сильну, потужну українську армію, яку готові використати".

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Росія "стурбована" щодо ситуації на Донбасі

"Ми не повинні боятися говорити правду, ми хочемо повернути Донбас – давайте". Дослівно, цитую. На тлі цієї агресивної риторики, треба називати речі своїми словами, ми не можемо не відчувати стурбованість щодо Донбасу,

– зазначив Пєсков.

У Кремлі бажання України повернути Крим назвали "погрозою"

Також стурбовані у Москві і заявою президента України про намір повернути Крим. Пєсков наголосив, що сприймають це у Росії як пряму погрози відібрати російський регіон.

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