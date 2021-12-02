Позицію російської влади озвучив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. Він наголосив, що Росія занепокоєна словами про "сильну, потужну українську армію, яку готові використати".
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Росія "стурбована" щодо ситуації на Донбасі
"Ми не повинні боятися говорити правду, ми хочемо повернути Донбас – давайте". Дослівно, цитую. На тлі цієї агресивної риторики, треба називати речі своїми словами, ми не можемо не відчувати стурбованість щодо Донбасу,
– зазначив Пєсков.
У Кремлі бажання України повернути Крим назвали "погрозою"
Також стурбовані у Москві і заявою президента України про намір повернути Крим. Пєсков наголосив, що сприймають це у Росії як пряму погрози відібрати російський регіон.
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Більше з заяви Дмитра Пєскова:
- Речник Путіна повідомив про "високу ймовірність бойових дій на Сході та Півдні України".
- Проте потенційну вину за це Кремль поклав уже на Київ, який начебто веде "агресивну політику".
- Росія обурена тим, що Україна хоче вести з нею прямі переговори щодо ситуації на Донбасі.
- У Москві продовжують наполягати на тому, що "Росія – не сторона конфлікту".