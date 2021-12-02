Зустріч представників США та Росії тривала близько 40 хвилин. Під час неї говорили також про двосторонні відносини Вашингтона і Москви.

До теми Лавров поскаржився, що Україна "стає все нахабнішою" щодо Росії

Блінкен заявив, що Росія заважає роботі ОБСЄ

Ентоні Блінкен та Сергій Лавров обговорили й Україну. Держсекретар США висловив стурбованість через можливу російську агресію та новини про вторгнення наступного року. Глава МЗС Росії заявив, що Москва нібито готова співпраці з Вашингтоном щодо українського питання.

Однак Блінкен заявив, що Росія не сприяє роботі місії ОБСЄ на Донбасі, а навпаки. Також Держсекретар США попередив Лаврова, що у випадку агресії проти України, Росію чекатимуть серйозні санкції.

Росія постійно заважає місії ОБСЄ,

– заявив Блінкен.

Крім цих питань, Лавров вирішив підняти питання щодо ситуації на засіданні всіх міністрів закордонних справ ОБСЄ, на якому глава МЗС України разом із Ентоні Блінкеном жорстко відповіли представнику Кремля на заяви про "нацистів" в Україні. Глава МЗС Росії нібито вимагав пояснень.

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