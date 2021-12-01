Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Париж та Берлін "вже багато років" обіцяють "навчити" Київ, але "нічого не відбувається". Він звинуватив Україну, мовляв, вона стає "нахабнішою".
До речі У Росії вже кажуть, що це Україна стягує війська на Донбас
Київ стає все більш і більш зухвалим, я б сказав, у своїй агресивності до мінських домовленостей, щодо Росії та у своїх спробах спровокувати Захід на підтримку войовничих устремлінь,
– сказав кремлівський політик.
Що цьому передувало
- Міністерство закордонних справ Росії 17 листопада оприлюднило дипломатичне листування Сергія Лаврова з главами МЗС Франції та Німеччини Жаном-Івом Ле Дріаном та Гайко Маасом.
- У Москві заявили, що зробили це тому, що позиція Росії та її підхід до проведення зустрічі у нормандському форматі нібито регулярно спотворюється.
- Натомість міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що оприлюднення листування є спробою "добити" нормандський формат. У такий спосіб держава-агресор лише підриває залишки довіри до себе.