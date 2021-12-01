Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Париж та Берлін "вже багато років" обіцяють "навчити" Київ, але "нічого не відбувається". Він звинуватив Україну, мовляв, вона стає "нахабнішою".

До речі У Росії вже кажуть, що це Україна стягує війська на Донбас