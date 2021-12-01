Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Париж и Берлин "уже много лет" обещают "научить" Киев, но "ничего не происходит". Он обвинил Украину, мол, она становится "более наглой".
Кстати В России уже говорят, что это Украина стягивает войска на Донбасс
Киев становится все более и более наглым, я бы сказал, в своей агрессивности до минских договоренностей, в отношении России и в своих попытках спровоцировать Запад на поддержку воинственных устремлений,
– сказал кремлевский политик.
Что этому предшествовало
- Министерство иностранных дел России 17 ноября обнародовало дипломатическую переписку Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жаном-Ивом Ле Дрианом и Гайко Маасом.
- В Москве заявили, что сделали это потому, что позиция России и ее подход к проведению встречи в нормандском формате якобы регулярно искажается.
- При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что обнародование переписки является попыткой "добить" нормандский формат. Таким образом государство-агрессор лишь подрывает остатки доверия к себе.