Встреча представителей США и России длилась около 40 минут. Во время нее говорили также о двусторонних отношениях Вашингтона и Москвы.
К теме Лавров посетовал, что Украина "становится все наглее" по отношению к России
Блинкен заявил, что Россия мешает работе ОБСЕ
Энтони Блинкен и Сергей Лавров обсудили и Украину. Госсекретарь США выразил обеспокоенность из-за возможной российской агрессии и новости о вторжении в следующем году. Глава МИД России заявил, что Москва якобы готова сотрудничать с Вашингтоном по украинскому вопросу.
Однако Блинкен заявил, что Россия не способствует работе миссии ОБСЕ на Донбассе, а наоборот. Также госсекретарь США предупредил Лаврова, что в случае агрессии против Украины, Россию будут ждать серьезные санкции.
Россия постоянно мешает миссии ОБСЕ,
– заявил Блинкен.
Помимо этих вопросов, Лавров решил поднять вопрос о ситуации на заседании всех министров иностранных дел ОБСЕ, на котором глава МИД Украины вместе с Энтони Блинкеном жестко ответили представителю Кремля на заявления о "нацистах" в Украине. Глава МИД России якобы требовал объяснений.
Саммит министров иностранных дел ОБСЕ: главное
- В Стокгольме проходит саммит министров иностранных дел ОБСЕ. На нем присутствует и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
- Во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном Дмитрий Кулеба обсудил вопрос жестких санкций против России. Также представители Украины и США обсудили важность стратегического партнерства.