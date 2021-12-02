Встреча представителей США и России длилась около 40 минут. Во время нее говорили также о двусторонних отношениях Вашингтона и Москвы.

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Блинкен заявил, что Россия мешает работе ОБСЕ

Энтони Блинкен и Сергей Лавров обсудили и Украину. Госсекретарь США выразил обеспокоенность из-за возможной российской агрессии и новости о вторжении в следующем году. Глава МИД России заявил, что Москва якобы готова сотрудничать с Вашингтоном по украинскому вопросу.

Однако Блинкен заявил, что Россия не способствует работе миссии ОБСЕ на Донбассе, а наоборот. Также госсекретарь США предупредил Лаврова, что в случае агрессии против Украины, Россию будут ждать серьезные санкции.

Россия постоянно мешает миссии ОБСЕ,

– заявил Блинкен.

Помимо этих вопросов, Лавров решил поднять вопрос о ситуации на заседании всех министров иностранных дел ОБСЕ, на котором глава МИД Украины вместе с Энтони Блинкеном жестко ответили представителю Кремля на заявления о "нацистах" в Украине. Глава МИД России якобы требовал объяснений.

Саммит министров иностранных дел ОБСЕ: главное