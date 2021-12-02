Представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова переконує, мовляв, це біля російських кордонів нарощується військова інфраструктура.
До речі Путін хоче, аби Україну не приймали у НАТО: як відреагували у МЗС
Вступ України до НАТО для нас, і ми про це говоримо давно, – "червона лінія",
– сказала Захарова.
У Кремлі заявили, що це НАТО наблизилось до Росії
Чиновниця прокоментувала засідання Ради НАТО на рівні міністрів закордонних справ у Ризі. Під час нього звучали звинувачення, що Росія переміщує війська до кордонів Альянсу.
Попри це, Захарова стверджує, що це НАТО наблизилося до Росії. За її словами, біля російських кордонів Захід проводить масштабні навчання.
Кремлівська істерія через вступ України до НАТО
- У Росії останніми тижнями влаштували ледь не істерику через ймовірність вступу України до НАТО. Наприклад, глава Кремля Володимир Путін заявив, що взагалі хоче отримати юридичні гарантії того, що НАТО не розширятиметься на Схід, тобто не прийме Україну у свої лави.
- У НАТО відповіли Путіна, що питання про членство України вирішуватимуть без Росії. Вона ніякого права вето не має, тож на її думку не зважатимуть. Натомість Україна сама обиратиме свій шлях.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що будь-які російські пропозиції щодо обговорення таких "юридичних гарантій" з НАТО або США чи іншими країнами, є неправомірними.
- Московський колега Кулеби Сергій Лавров сказав, що обіцянки НАТО щодо членства для України – це гра з вогнем. Він навіть заявив, що одного разу "в Грузії вже рвонуло".