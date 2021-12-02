Представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова переконує, мовляв, це біля російських кордонів нарощується військова інфраструктура.

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Вступ України до НАТО для нас, і ми про це говоримо давно, – "червона лінія",

– сказала Захарова.

У Кремлі заявили, що це НАТО наблизилось до Росії

Чиновниця прокоментувала засідання Ради НАТО на рівні міністрів закордонних справ у Ризі. Під час нього звучали звинувачення, що Росія переміщує війська до кордонів Альянсу.

Попри це, Захарова стверджує, що це НАТО наблизилося до Росії. За її словами, біля російських кордонів Захід проводить масштабні навчання.

Кремлівська істерія через вступ України до НАТО