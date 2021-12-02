Представительница министерства иностранных дел России Мария Захарова уверяет, якобы это возле российских границ наращивается военная инфраструктура.

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Вступление Украины в НАТО для нас, и мы об этом говорим давно, – "красная линия",

– сказала Захарова.

В Кремле заявили, что это НАТО приблизилось к России

Чиновница прокомментировала заседание Совета НАТО на уровне министров иностранных дел в Риге. Во время него звучали обвинения, что Россия перемещает войска к границам Альянса.

Несмотря на это, Захарова утверждает, что это НАТО приблизилось к России. По ее словам, возле российских границ Запад проводит масштабные учения.

Кремлевская истерия из-за вступления Украины в НАТО