Позицию ведомства озвучил его глава Дмитрий Кулеба. Он сделал заявление после участия в заседании Североатлантического совета НАТО и двусторонних переговоров в Риге.

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Кулеба: у Москвы нет права голоса

Министр иностранных дел отреагировал на призывы главы Кремля не допустить расширения Альянса на Восток. Он подчеркнул, что любые российские предложения насчет обсуждения таких "юридических гарантий" с НАТО или США, или другими странами неправомерны.

Москва не может помешать сближению нашего государства с Альянсом и у нее нет никакого права голоса в соответствующих дискуссиях,

– подчеркнул Кулеба.

Чиновник заверил, что Украина будет продолжать масштабные реформы, которые помогут трансформировать сектор безопасности и обороны и соответствовать стандартам НАТО. По словам министра, в Альянсе положительно оценивают шаги, которые уже предприняты в этом направлении.

Что заявил Путин и как отреагировали в НАТО

Глава Кремля пытается цинично оправдать скопление войск возле границ Украины. Он объяснил это "законной российской обеспокоенностью в сфере безопасности". Якобы Москву волнуют учения НАТО вблизи границ страны.

Он подчеркнул, что Россия хочет получить "надежные и долгосрочные гарантии безопасности". Для этого якобы нужны юридические гарантии того, что НАТО не будет расширяться на Восток, то есть не примет Украину в свои ряды.

В Альянсе уже ответили Путину, что вопрос о членстве Украины будет решаться без России. Ведь Украина – суверенное независимое государство, которое имеет право самостоятельно выбирать свой путь, в частности – в отношении альянсов безопасности.

Кулеба предупредил об угрозах со стороны России

Кроме этого, Кулеба предостерег и насчет скопления российских сил на границе с Украиной. Он подчеркнул, что это чревато безопасностью не только нашей страны, но и всего евроатлантического пространства. Дипломаты вместе с иностранными партнерами уже приступили к разработке пакета сдерживания Кремля от дальнейшей агрессии.

Такой пакет будет включать:

политическое давление и мощные сигналы поддержки Украины;

санкции, которые ударят по российской экономике, если она пойдет на новое вторжение;

углубление сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Министр подчеркнул, что Россия может готовить новую военную операцию против Украины. Об этом свидетельствует перемещение войск и техники вдоль государственной границы и на Донбассе. Он уверен, что новое вторжение еще больше дестабилизирует Европу. Так что стоит продемонстрировать силу сейчас, чтобы не пришлось делать это позже.

"Сильная Украина является лучшим фактором сдерживания России от нового этапа агрессии. Сильная Украина – это сильный и устойчивый восточный фланг НАТО", – подытожил глава МИД.