Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу. Вона наголосила, що поки лише обговорюють можливість проведення зустрічі.

До теми Українське питання буде лише одним з багатьох, – міжнародник про зустріч Байдена та Путіна

Головна тема – войовнича риторика Росії

Ми оголосимо про таку можливість, коли все буде вирішено остаточно. Це буде шанс для того, щоб обговорити наші серйозні заклопотаності щодо войовничої риторики і нарощування збройних сил на кордоні з Україною,

– розповіла Псакі.

При цьому речниця Байдена зауважила, що Вашингтон продовжує консультації з партнерами щодо введення економічних санкцій проти Росії. Проте насамперед щодо таких методів впливу радитимуться з Конгресом та європейськими партнерами.

Мінські домовленості не виконує саме Росія

Тим часом, у Держдепі США заявили, що Україна та Росія мають продемонструвати свою готовність виконувати мінські домовленості. Проте, за словами Ентоні Блінкена, саме Москва не виконує ці угоди.

Більша частина з цього (мінських угод – 24 канал) не була виконана. А велика частина того, що не було виконано, не виконано саме Росією. В той самий час, є і ті речі, які повинна зробити Україна,

– наголосив Блінкен.

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Коротко про можливу зустріч Байдена та Путіна: