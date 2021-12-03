Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу. Вона наголосила, що поки лише обговорюють можливість проведення зустрічі.
До теми Українське питання буде лише одним з багатьох, – міжнародник про зустріч Байдена та Путіна
Головна тема – войовнича риторика Росії
Ми оголосимо про таку можливість, коли все буде вирішено остаточно. Це буде шанс для того, щоб обговорити наші серйозні заклопотаності щодо войовничої риторики і нарощування збройних сил на кордоні з Україною,
– розповіла Псакі.
При цьому речниця Байдена зауважила, що Вашингтон продовжує консультації з партнерами щодо введення економічних санкцій проти Росії. Проте насамперед щодо таких методів впливу радитимуться з Конгресом та європейськими партнерами.
Мінські домовленості не виконує саме Росія
Тим часом, у Держдепі США заявили, що Україна та Росія мають продемонструвати свою готовність виконувати мінські домовленості. Проте, за словами Ентоні Блінкена, саме Москва не виконує ці угоди.
Більша частина з цього (мінських угод – 24 канал) не була виконана. А велика частина того, що не було виконано, не виконано саме Росією. В той самий час, є і ті речі, які повинна зробити Україна,
– наголосив Блінкен.
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Коротко про можливу зустріч Байдена та Путіна:
- Очна зустріч Путіна та Байдена відбулась в Швейцарії 16 червня 2021 року.
- У МЗС Росії висловили сподівання, що незабром відбудеться "новий контакт" Путіна та Байдена.
- У США раніше інформацію про нову зустріч не підтверджували. У Білому домі запевняли, що не мають даних щодо організації.