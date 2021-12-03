Об этом сообщила спикер Белого дома Джен Псаки на брифинге. Она подчеркнула, что пока только обсуждают возможность проведения встречи.

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Главная тема – воинственная риторика России

Мы объявим о такой возможности, когда все будет решено окончательно. Это будет шанс для того, чтобы обсудить наши серьезные озабоченности касательно воинственной риторики и наращиванию вооруженных сил на границе с Украиной,

– рассказала Псаки.

При этом спикер Байдена отметила, что Вашингтон продолжает консультации с партнерами по введению экономических санкций против России. Однако, прежде всего, в отношении таких методов влияния будут советоваться с Конгрессом и европейскими партнерами.

Минские договоренности не выполняет именно Россия

Тем временем в Госдепе США заявили, что Украина и Россия должны продемонстрировать свою готовность выполнять минские договоренности. Однако, по словам Энтони Блинкена, Москва не выполняет эти соглашения.

Большая часть из этого (минских соглашений – 24 канала) не была выполнена. А большая часть того, что не было исполнено, не исполнено именно Россией. В то же время есть и те вещи, которые должна сделать Украина,

– подчеркнул Блинкен.

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Коротко о возможной встрече Байдена и Путина:

Очная встреча Путина и Байдена прошла в Швейцарии 16 июня 2021 года.

В МИДе России выразили надежду, что вскоре произойдет "новый контакт" Путина и Байдена.

В США ранее информацию о новой встрече не подтверждали. В Белом доме уверяли, что у них нет данных по организации.

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