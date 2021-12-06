Таку позицію озвучив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, позиції американської та російської сторін перед цими переговорами досить прозорі.

Важливо Без спільної заяви: Байден і Путін говоритимуть по захищеній лінії відеозв'язку

Подоляк додав, що підсумкову оцінку переговорам даватимуть вже після них.

Обидві сторони цілком ясно дали зрозуміти, з чим виходять на ці переговори. Але що конкретно може перейти з можливого в практичний вимір – можна буде сказати тільки за підсумками переговорів,

– зазначив Подоляк.

Він підкреслив, що це вже другі прямі переговори Байдена і Путіна. Відповідно, прийшов час провести аудит тих напрямків, які були окреслені на саміті в Женеві.

Зверніть увагу! Минулі перемовини Путіна та Байдена відбулися 16 червня 2021 року у Женеві. Тоді МЗС Росії висловило сподівання на "контакт" президентів найближчим часом.

"Зараз же можна відзначити той факт, що подібні контакти між лідерами США і Росії точно корисні для міжнародного співтовариства, адже вони роблять глобальну картину зрозумілішою і більш передбачуваною", – пояснив радник голови Офісу Президента.

Що відомо про зустріч Байдена і Путіна

США та Росія погодили дату перемовин президентів Джо Байдена та Володимира Путіна. Розмова запланована на 7 грудня.

Росія робить великі ставки на цю зустріч

Напередодні помічник російського лідера із зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що Путін і Байден можуть порушити питання про невступ України в НАТО.

За його словами, Москві терміново необхідні гарантії щодо не розширення альянсу на схід. Також Ушаков згадав про напружену ситуацію на кордоні з Україною, але "забув", що саме Росія винна в ескалації та дестабілізаційних діях.

Натомість у Держдепі США повідомили, що під час перемовин з Путіним Байден заявить про підтримку територіальної цілісності України та готовність до її захисту. Також глава Білого дому наполягатиме на стабільніших та передбачуваніших відносинах.