Такое заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Ранее американские СМИ сообщали, что этот разговор может пройти еще перед разговором Байдена и Путина.

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Байден поговорит с Путиным, а затем – с Зеленским

Глава украинского МИД подчеркнул, что Зеленский уже пообщался с американским госсекретарем Энтони Блинкеном. Этот разговор состоялся поздно вечером 6 декабря. По словам Кулебы, Украина непременно узнает итоги будущего разговора Байдена и Путина.

То есть будут контакты на высоком и высоком уровне. В этом плане у нас из США наладился очень откровенный, динамичный и доверительный диалог,

– подчеркнул министр.

Он опроверг слухи, что украинский и американский лидеры будут говорить еще перед звонком Байдена к главе Кремля. Мол, было запланировано, что перед разговором политиков Зеленский сконтактируется с Блинкеном, а уже после нее – лично с Байденом.

Обратите внимание! Зеленский в своем твиттере сообщил, что во время звонка они с Блинкеном "согласовали позиции" накануне переговоров Байдена и Путина. "Ничего об Украине без Украины", – подчеркнул глава государства.

Переговоры Байдена и Путина: что известно

Политики будут общаться в формате видеосвязи по защищенной линии. Разговор запланирован на вторник, 7 декабря. Первые кадры разговора покажут всем, но дальше разговор будет закрыт.

Как пишет издание Independent, президент США будет упоминать и Украину. Он намерен выразить свою обеспокоенность из-за повторного скопления российских войск у границы.

Вероятно, Путин поднимет вопрос об Украине и НАТО. Ранее российский лидер уже вызывающе заявлял: хочет юридических гарантий того, что нашу страну не примут в Альянс.

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