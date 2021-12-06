Украинский лидер в своем твиттере сообщил, что с государственным секретарем США во время звонка они "согласовали позиции". В частности, договорились и дальше действовать совместно и скоординированно.

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Благодарен стратегическому партнеру и союзнику – Соединенным Штатам за неизменную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. Ничего об Украине без Украины,

– отметил Владимир Зеленский.

Детали переговоров Байдена и Путина

Представительница Белого дома Джен Псаки во время брифинга 6 декабря проинформировала, что Джо Байден планирует четко объяснить Путину, что США готовили ряд экономических мер, которые могут нанести ущерб России.

Мы ожидаем, что Украина станет большой темой обсуждения на переговорах. Впрочем, будут и другие темы,

– указала она.

Обратите внимание! Джо Байден и Путин должны провести переговоры по видеосвязи 7 декабря.

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Текст публикации Владимира Зеленского:

Согласовали позиции с Энтони Блинкеном перед разговором президентов Байдена и Путина. Договорились и дальше действовать совместно и скоординированно. Благодарен стратегическому партнеру и союзнику – США за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. Ничего об Украине без Украины.