Об этом говорили в Вашингтоне глава немецкого МИД Анналена Бербок и государственный секретарь США Тони Блинкена во время совместного брифинга. Перед этим стороны провели переговоры.

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США и Германия не пришли к общему мнению о поставке оружия Украине

Анналена Бербок заявила, что германское правительство не будет рассматривать экспорт оружия в Украину. Поддерживать Украину немцы собираются по-другому – например, строя военные госпитали.

У нас есть своя позиция по поставке оружия в Украину, которая отличается (от позиции США – 24 канал),

– сказала Бербок.

Тони Блинкен же заверил, что США будут продолжать поставлять Украине оборонное оружие. Причем даже больше, чем планировалось. Но – в любом случае нужны дипломатические усилия.

Реальный вопрос в том, серьезно ли Россия настроена на эти дипломатические усилия... Пока видим эскалацию и угрозы с дулом, приставленным к виску Украины,

– говорил Блинкен.

Вместе с этим США и Германия выразили единодушие по поводу общей поддержки Украины на фоне российской угрозы. Бербок и Блинкен повторили тезисы о большой цене и тяжелых последствиях для Кремля, если там отважатся на новое масштабное вторжение.

Обратите внимание:

В конце декабря в МИД Германии заявили, что Берлин ставит перед собой задачу не допустить дальнейший конфликт с Россией. Поэтому о поставках оружия Украине пока не идет речи .

Это же сказал в начале января и посол Украины в Германии Андрей Мельник. По его словам, новое правительство Германии не изменит позицию по поставкам оружия для украинцев.