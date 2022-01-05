Более того, могут возникать новые риски. Именно поэтому изменения не стоит ожидать.

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Германия блокирует поставки оружия от других партнеров

"Что касается поставок из Германии, то от нового правительства нам (Украине – 24 канал) не стоит ожидать чего-то нового", – объяснил посол. Он отметил, что не на стороне Украины также "Партия зеленых", которая входит в коалицию и во многих вопросах является союзницей украинского государства.

Придерживаются еще более консервативного подхода по поставкам вооружения,

– подчеркнул Мельник.

Посол отметил, что для многих "холодным душем" стало блокирование Ангелой Меркель предоставления вооружения Украине. Речь идет о механизме НАТО.

"Такие действия вписывают в линию прошлого правительства. То придерживалось ограничительной политики по экспорту немецкого вооружения и исключало направление оружия в регионы, где продолжаются вооруженные конфликты", – подчеркнул он.

Заметьте! Алексей Резников также говорил, что Германия блокирует поставки оружия через НАТО. По его словам, в Берлине не делали закупок, несмотря на предупреждения США о возможном вторжении России.

Однако, по наблюдению Мельника, сегодня Германия блокирует поставки оружия Украине от других партнеров. "Именно это возмутило общественное мнение", – разъяснил посол.

Оружие для Украины из Германии: главное

Ранее в СМИ писали, что Германия, которую представляла Ангела Меркель, блокировала поставки вооружения. К этому механизму Меркель якобы прибегала с мая 2021 года.

Также по информации газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, против предоставления вооружений якобы выступает глава МИД Германии Хайко Маас.

Владимир Зеленский в июне 2021 года призвал Германию предоставить Украине летальное оружие. Несмотря на отказ, он еще надеялся получить немецкую помощь.

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