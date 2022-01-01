О помощи Киеву от Вашингтона госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала в эфире программы "Субботнее интервью".

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Помощь США Украине в 2022 году

Есть непосредственно прямая помощь, которую нам оказывают США через свой бюджет – на 2022 год эта сумма уже больше, она увеличена до 300 миллионов,

– заявила Маркарова.

Она уточнила, что компонент, который может идти на летальную оборону, тоже вырос. По словам дипломатки, это та сумма, которую заложили на 2022 год и по которой оборонные ведомства обеих стран сотрудничают.

Однако есть и вторая часть помощи. Благодаря ей Украина получает тренинги, вооружение, "Джавелины". "Что-то такое, о чем нельзя говорить. Но мы будем очень стараться, чтобы расширялся перечень того защитного оружия, которое мы можем получить", – подчеркнула госпожа посол.

Военно-техническое сотрудничество Украины и США

По словам Маркаровой, еще одной частью взаимодействия США и Украины является активизация в сфере военно-технического сотрудничества.

"Это сотрудничество по линии Укроборонпрома, Министерства промышленности, там, где мы сотрудничаем с компаниями сектора обороны, и где мы можем делать совместные проекты", – пояснила дипломатка.

Есть еще один путь, которым Киев сотрудничает с Вашингтоном. Он, добавила Маркарова, был использован, когда президент США своим указом выделил Украине дополнительную помощь.

Деньги для Украины в оборонном бюджете США: что известно

В конце 2021 года Джо Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 финансовый год. В документе предусмотрели выделение 300 миллионов долларов на содействие безопасности Украины, в частности на поддержку Вооруженных сил.

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