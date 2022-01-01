Про допомогу Києву від Вашингтона пані посол України у США Оксана Маркарова розповіла в ефірі програми "Суботнє інтерв'ю".

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Допомога США Україні у 2022 році

Є безпосередньо пряма допомога, яку нам надають США через свій бюджет – на 2022 рік ця сума вже більша, її збільшено до 300 мільйонів,

– заявила Маркарова.

Вона уточнила, що компонент, який може йти на летальну оборону зброю, теж зріс. За словами дипломатки, це та сума, яку заклали на 2022 рік і щодо якої оборонні відомства обох країн співпрацюють.

Однак є й друга частина допомоги. Завдяки їй Україна отримує тренінги, озброєння, "Джавеліни". "Щось таке, про що не можна говорити. Але ми будемо дуже намагатися, щоб розширювався перелік тієї захисної зброї, яку ми можемо отримати", – наголосила пані посол.

Військово-технічна співпраця України й США

За словами Маркарової, ще однією частиною взаємодії США та України є активізація у сфері військово-технічного співробітництва.

"Це співпраця по лінії Укроборонпрому, Міністерства промисловості, там, де ми співпрацюємо з компаніями сектору оборони, і де ми можемо робити спільні проєкти", – пояснила дипломатка.

Є ще один шлях, яким Київ співпрацює з Вашингтоном. Він, додала Маркарова, був використаний, коли президент США своїм указом виділив Україні додаткову допомогу.

Гроші для України в оборонному бюджеті США: що відомо

Наприкінці 2021 року Джо Байден підписав оборонний бюджет США на 2022 фінансовий рік. У документі передбачили виділення 300 мільйонів доларів на сприяння безпеці України, зокрема на підтримку Збройних сил.

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