Глава государства отметил, что Украина знает, в каких направлениях Германия могла бы оказать поддержку. Об этом он сообщил во время конференции по итогам встречи с канцлером Ангелой Меркель в Киеве 22 августа.

Читайте также Провал Минских соглашений и опасность России: какие темы затронули Зеленский и Меркель на встрече

"Мы обращались по поставкам оружия к немецкому правительству и в том или ином виде получали отказы, поэтому я действительно очень хотел бы, и мы действительно работаем", – сказал украинский лидер.

В рамках натовских учений и Европа, и Германия нас поддерживают. Но нам нужны очень предметные вещи. И мы знаем, в каких направлениях Германия могла бы нас поддержать. И мы на это еще действительно очень рассчитываем и ожидаем,

– продолжил президент.

Владимир Зеленский отметил, что пока не хотел бы перечислять всех важных вещей. Однако, по его словам, в рамках договоренностей с Германией и сотрудничества с НАТО Украина ожидает:

снайперские винтовки;

флот;

военные катера;

многие вещи, которые хотели бы получить от партнеров.

Он подчеркнул, что это большой и долгий разговор, но в рамках встречи с глазу на глаз с Ангелой Меркель эта тема не поднималась. Вероятно, ее могут затронуть во время совместного ланча.

В свою очередь канцлер сообщила, что "подробно этим вопросом не занималась по поставкам оружия".

Когда речь идет о сотрудничестве в рамках НАТО, есть совместные заседания Украины с НАТО, мы как часть НАТО, когда речь идет об учениях, о поддержке – мы готовы,

– добавила она, но не привела конкретных предложений.

Обратите внимание! Немецкий министр иностранных дел Хайко Маас ранее заявил, что оружие не поможет разрешить ситуацию на Донбассе. По его словам, здесь необходим "политический диалог".

Оружие для Украины из Германии

Президент Владимир Зеленский в июне призвал Германию предоставить Украине летальное оружие.

Немецкие власти отказываются предоставлять военное оборонительное вооружение с начала войны на Донбассе.

К теме Решения Германии не поставлять оружие является политическим, – Кулеба