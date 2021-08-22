Глава государства отметил, что Украина знает, в каких направлениях Германия могла бы оказать поддержку. Об этом он сообщил во время конференции по итогам встречи с канцлером Ангелой Меркель в Киеве 22 августа.

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"Мы обращались по поставкам оружия к немецкому правительству и в том или ином виде получали отказы, поэтому я действительно очень хотел бы, и мы действительно работаем", – сказал украинский лидер.

В рамках натовских учений и Европа, и Германия нас поддерживают. Но нам нужны очень предметные вещи. И мы знаем, в каких направлениях Германия могла бы нас поддержать. И мы на это еще действительно очень рассчитываем и ожидаем,
– продолжил президент.

Владимир Зеленский отметил, что пока не хотел бы перечислять всех важных вещей. Однако, по его словам, в рамках договоренностей с Германией и сотрудничества с НАТО Украина ожидает:

  • снайперские винтовки;
  • флот;
  • военные катера;
  • многие вещи, которые хотели бы получить от партнеров.

Он подчеркнул, что это большой и долгий разговор, но в рамках встречи с глазу на глаз с Ангелой Меркель эта тема не поднималась. Вероятно, ее могут затронуть во время совместного ланча.

  • В свою очередь канцлер сообщила, что "подробно этим вопросом не занималась по поставкам оружия".

Когда речь идет о сотрудничестве в рамках НАТО, есть совместные заседания Украины с НАТО, мы как часть НАТО, когда речь идет об учениях, о поддержке – мы готовы,
– добавила она, но не привела конкретных предложений.

Оружие для Украины из Германии

  • Президент Владимир Зеленский в июне призвал Германию предоставить Украине летальное оружие.
  • Немецкие власти отказываются предоставлять военное оборонительное вооружение с начала войны на Донбассе.

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