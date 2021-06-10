В Германии нет ни одного юридического запрета продавать Украине оружие. Такое заявление Кулеба сделал на совместном брифинге с Хайком Маасом.
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Политическое решение не продавать оружие
Дмитрий Кулеба отметил: Украина не использует оружие, чтобы захватывать территории. Украина только защищается от чужой агрессии. Поэтому ни одно международное правило не запрещает Украине покупать оружие за рубежом.
В то же время ни одно правило не запрещает Германии продавать Украине оружие. Из этого следует, что решение немецкой власти – политическое.
... нет ни одного юридического запрета в законодательстве Германии, который не позволяет передавать и продавать оружие Украина ... Поэтому мы понимаем, что решение Германии является политическим,
– сказал Кулеба.
"Поставки оружия могли повлиять на нормандский формат"
Хайко Маас заявил, что Германия останется крупнейшим двусторонним партнером и донором для Украины. Власть последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Но если бы Германия продавала оружие Украине, вопрос встречи в нормандском формате якобы висел бы на волоске.
Когда мы с господином Ле Дрианом (глава МИД Франции – 24 канал) позвонили Лаврову, чтобы повлиять на возможность встречи в нормандском формате ... Если бы я во время разговора сказал, что мы решили поставлять оружие одной из сторон конфликта, то разговор был бы гораздо короче,
– сказал Маас.
Оружие для Украины из Германии: в чем проблема
- Президент Владимир Зеленский в начале июня призвал Германию предоставить Украине военную помощь.
- Власти Германии отказываются делать это с самого начала войны на Донбассе – с 2014 года.
- Посол Украины в Германии Андрей Мельник объяснил, что Германия несет особую историческую ответственность за сохранение суверенитета Украины, однако в то же время помогать в войне с Россией не спешит.