Министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что урегулировать конфликт на Донбассе якобы могут только "политические средства". Для этого необходим диалог.

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Это останется ориентиром нашего взаимодействия с Украиной, и никаких изменений не будет: поставки оружия не помогут,

– заявил Маас.

Заявление Зеленского: главное

В интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung Владимир Зеленский заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель много сделала для Украины. В то же время с 2014 года немецкая сторона отказывается предоставить Украине военную помощь.

Украинский лидер отметил, что надеялся на большее от Меркель в рамках нормандского формата, однако благодарен "и за то, что имеем".

Зеленский отметил: сопредседатель партии "Зеленых" Роберт Габек его понял.

"Он понимал, что "Северный поток-2" – это только оружие, и очень острое. И также понимает, что Украина не имеет флота. Что наши побережья не защищены. Что нам нужно летальное оружие", – заявил Зеленский.

Украинский лидер рассказал, что Германия имеет "замечательные военные корабли". Кроме того, она могла бы предоставить Украине и другое военное вооружение. В частности, штурмовые винтовки и радиооборудование.