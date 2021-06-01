В интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung президент Зеленский заявил, что Россия воюет с бывшими странами СНГ или СССР. Украинский лидер подчеркнул: он не желает такого дружественным государствам, однако стоит посмотреть на страны Балтии. Они – маленькие и прекрасные, однако падут в случае российской агрессии.

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Зеленский напомнил, что страны Балтии – члены НАТО, и если Россия применит к ним агрессию, с этим придется что-то делать.

"Пока Россия не нападала на Европейский Союз и страны-члены НАТО. Но в Молдове есть Приднестровье, в Грузии – Абхазия, в Украине – Донбасс", – отметил Зеленский.

Отвечая на вопрос о нежелании НАТО вступать в войну с Россией, Зеленский подчеркнул, что украинская сторона – "безопасностная стена этой философии существования, европейской цивилизации, прав и свобод человека".

Я считаю, что это нецивилизованное, несовременное, неправильное отношение к безопасности человечества. Тот политический эгоизм, который есть сегодня из-за этих страхов, может привести именно к Третьей мировой войне,

– подчеркнул украинский президент.

По словам Зеленского, в этой ситуации не может быть позиции "посмотрим".

Обратите внимание! Владимир Зеленский предложил создать новый формат переговоров о Донбассе и Крыме и объединить его с нормандским.