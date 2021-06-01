В інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung президент Зеленський заявив, що Росія воює з колишніми країнами СНД чи СРСР. Український лідер наголосив: він не бажає такого дружнім державам, однак варто подивитися на країни Балтії. Вони – маленькі і прекрасні, однак впадуть у випадку російської агресії.

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Зеленський нагадав, що країни Балтії – члени НАТО, і якщо Росія застосує до них агресію, з цим доведеться щось робити.

"Поки Росія не нападала на Європейський Союз та країни-члени НАТО. Але в Молдові є Придністров'я, у Грузії – Абхазія, в Україні – Донбас", – зауважив Зеленський.

Відповідаючи на запитання про небажання НАТО вступати у війну з Росією, Зеленський наголосив, що українська сторона – "безпекова стіна цієї філософії існування, європейської цивілізації, прав і свобод людини".

Я вважаю, що це нецивілізоване, несучасне, неправильне ставлення до безпеки людства. Той політичний егоїзм, який є сьогодні через ці страхи, може призвести саме до Третьої світової війни,

– наголосив український президент.

За словами Зеленського, у цій ситуації не може бути позиції "подивимось".

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