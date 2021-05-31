Зеленский подчеркнул, что нормандский формат сосредоточен только на урегулировании ситуации на Донбассе. В то же время необходимо работать также над возвращением оккупированного Крыма и решением вопроса "Северного потока-2".

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"Там (в нормандском формате – 24 канал) не говорится ни о Крыме, ни о трубе, ни о гарантиях безопасности. Нормандский формат и его темы в таком случае стали бы частью этой конструкции,

– подчеркнул украинский лидер.

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