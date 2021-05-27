О встрече президентов США и России и ее влиянии на переговоры по Донбассу Кравчук рассказал в эфире одного из телеканалов.

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Влияние встречи Путина и Байдена на ТКГ

Глава украинской делегации выразил уверенность в том, что Байден и Путин обсудят украинский вопрос.

Важно, в каком формате он будет обсуждаться и нужны ли будут консультации со стороны Украины как жертвы российской агрессии,

– отметил Кравчук.

Он верит, что американский лидер в своем стиле поставит перед Россией вопрос о том, что она должна прекратить агрессию против Украины и вывести свои вооруженные силы.

"Я думаю, такой вопрос будет поставлен и это, безусловно, повлияет в будущем на нашу работу на минской площадке и в нормандском формате", – подчеркнул политик.

Напомним, встреча Байдена и Путина состоится 16 июня в швейцарской Женеве.

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Встреча лидеров США и России: что известно