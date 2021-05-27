Про зустріч президентів США та Росії та її вплив на перемовини щодо Донбасу Кравчук розповів в ефірі одного із телеканалів.

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Вплив зустрічі Путіна та Байдена на ТКГ

Глава української делегації висловив упевненість в тому, що Байден і Путін обговорять українське питання.

Важливо, в якому форматі воно буде обговорюватися і чи потрібні будуть консультації зі сторони України як жертви російської агресії,

– зазначив Кравчук.

Він вірить, що американський лідер у своєму стилі поставить перед Росією питання про те, що вона повинна припинити агресію проти України та вивести свої збройні сили.

"Я думаю, таке питання буде поставлено і це, безумовно, вплине в майбутньому на нашу роботу на мінському майданчику і в нормандському форматі", – наголосив політик.

Нагадаємо, зустріч Байдена та Путіна відбудеться 16 червня у швейцарській Женеві.

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Зустріч лідерів США та Росії: що відомо