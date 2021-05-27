Водночас глава української делегації у Тристоронній контактній групі Кравчук в ефірі одного з українських телеканалів наголосив, що насправді Росія не збирається зупинятися. За словами політика, країна-агресор робить усе, щоб "загальмувати, зупинити, заблокувати ухвалення конкретного рішення".
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Кравчук розповів, що Україна декілька разів подавала пропозиції, формулювання яких відповідають і мінському формату, і нормандському формату.
Але Росія відмовляється. Країна-агресор наполягає на одному: стороною конфлікту мають виступати окупанти Донбасу. Кравчук нагадав, що вони є лише механізмом у руках Кремля, а не стороною конфлікту.
За словами політика, весь світ чекає, коли будуть конкретні заходи, щоб Росія зупинила свою "комедію".
Нормандський формат: останні новини
- Переговори радників "нормандської четвірки" відбулися 26 травня.
- В Офісі Президента розповіли, що під час цієї зустрічі "відбувся дуже жорсткий обмін думками".
- Україна прагне якнайшвидше встановити мир на Донбасі. Тим часом країна-агресор Росія досі намагається перекинути відповідальність на Україну та називає конфлікт "внутрішнім".
- Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що переговори триватимуть, як у нормандському форматі, так і в ТКГ.