Водночас глава української делегації у Тристоронній контактній групі Кравчук в ефірі одного з українських телеканалів наголосив, що насправді Росія не збирається зупинятися. За словами політика, країна-агресор робить усе, щоб "загальмувати, зупинити, заблокувати ухвалення конкретного рішення".

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Кравчук розповів, що Україна декілька разів подавала пропозиції, формулювання яких відповідають і мінському формату, і нормандському формату.

Але Росія відмовляється. Країна-агресор наполягає на одному: стороною конфлікту мають виступати окупанти Донбасу. Кравчук нагадав, що вони є лише механізмом у руках Кремля, а не стороною конфлікту.

За словами політика, весь світ чекає, коли будуть конкретні заходи, щоб Росія зупинила свою "комедію".

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