Леонід Кравчук вважає, що політики, які живуть російською пропагандою, мають залишити Україну. Тим, хто висловлюється за методичками "Соловйова – Кисельова" – не місце в Україні, як би вони не маскувалися любов'ю до народу.

Таку думку глава української делегації у ТКГ висловив в прямому ефірі програми. Висловився Кравчук контексті обговорення подій Другої світової і героїчних та не дуже вчинків червоної армії.

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"До чортової матері їх"

Кравчук зазначив: ідеологію про згубних націоналістів-вбивць у Росії формують "Кисельови, Соловйови, Воробйови й інші пташечки". Вони, за словами Кравчука, "цвірінькають і нав'язують нам цю ідеологію".

Втім, справжні українські політики не ведуться на це та не сприймають пропаганду. Ті ж, хто підтримують її – мають виїхати з України геть.

Вони живуть ідеологією кремлівською... Їм треба слухати Україну, слухати свою землю, якщо вони хочуть тут жити. А як не хочуть – то, вибачте на слові, до чортової матері з України. Ось моя їм порада,

– сказав Кравчук.

Перед тим, як експресивно висловитися, Кравчук все ж перепросив за такий мовний зворот.

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