Окупаційна влада в Криму створила список українців, які "брали участь в організації блокади Криму". Окупанти мають намір порушити кримінальну справу проти 12 осіб.

Зокрема, до переліку увійшли Леонід Кравчук і Петро Порошенко. В ролі доказів представники окупаційної адміністрації Криму навели заяви українських посадовців на різних телеканалах.

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Окупанти в Криму хочуть судити 12 українців за "блокаду півострова"

Окупанти 29 квітня провели засідання так званої "Кримської робочої групи з оцінки збитків, які Україна завдала півострову". Вони схвалили проєкт заяви про відкриття кримінальної справи проти українців, які нібито причетні до енергетичної, продовольчої, транспортної та водної блокад Криму.

До списку потрапили 12 громадян України. Серед них:

Леонід Кравчук – перший президент України;

Петро Порошенко – п'ятий президент України;

Ленур Іслямов – бізнесмен;

Борис Бабін – колишній представник президента в Криму;

Мустафа Джемілєв – лідер кримськотатарського народу та депутат Верховної Ради;

Рефат Чубаров – голова Меджлісу кримськотатарського народу;

Андрій Сенченко – колишній народний депутат.

Окупаційна влада вимагає від ФСБ та Слідчого комітету Росії порушити кримінальні справи проти "організаторів блокади півострова. Їм закидають:

"теракт";

"сприяння, публічні заклики та виправдання терористичної діяльності";

"організація терористичного співтовариства та участь у ньому";

"організація діяльності терористичних організацій";

"диверсія";

"екоцид";

"акт міжнародного тероризму".

"Злочинці мають бути покарані судом РФ. Як це буде реалізовано – питання інше, але вони мають знати, що на півострові вони засуджені", – заявив голова "держради Криму".

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