Оккупанты хотят наказать 12 украинцев за "блокаду Крыма": в списке – Порошенко и Кравчук
Оккупационные власти в Крыму создала список украинцев, которые "участвовали в организации блокады Крыма". Оккупанты намерены возбудить уголовное дело против 12 человек.
Источник:"Интерфакс"
В частности, в список вошли Леонид Кравчук и Петр Порошенко. В качестве доказательств представители оккупационной администрации Крыма привели заявления украинских чиновников на разных телеканалах.
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Оккупанты в Крыму хотят судить 12 украинцев за "блокаду полуострова"
Оккупанты 29 апреля провели заседание так называемой "Крымской рабочей группы по оценке ущерба, который Украина нанесла полуострова". Они одобрили проект заявления о возбуждении уголовного дела против украинцев, которые якобы причастны к энергетической, продовольственной, транспортной и водной блокаде Крыма.
В список попали 12 граждан Украины. Среди них:
- Леонид Кравчук – первый президент Украины;
- Петр Порошенко – пятый президент Украины;
- Ленур Ислямов – бизнесмен;
- Борис Бабин – бывший представитель президента в Крыму;
- Мустафа Джемилев – лидер крымскотатарского народа и депутат Верховной Рады;
- Рефат Чубаров – председатель Меджлиса крымскотатарского народа,
- Андрей Сенченко – бывший народный депутат.
Оккупационные власти требует от ФСБ и Следственного комитета России возбудить уголовные дела против "организаторов блокады полуострова". Им инкриминируют:
- "Теракт";
- "Содействие, публичные призывы и оправдание террористической деятельности";
- "Организация террористического сообщества и участие в нем";
- "Организация деятельности террористических организаций";
- "Диверсия";
- "Экоцид";
- "Акт международного терроризма".
"Преступники должны быть наказаны судом РФ. Как это будет реализовано – вопрос другой, но они должны знать, что на полуострове они осуждены", – заявил глава "госсовета Крыма".
Оккупанты продолжают обвинять Украину в "водной блокаде Крыма"
- Украина прекратила поставлять воду в Крым после оккупации полуострова Россией в 2014 году. До этого 85% пресной воды Крым получал с материковой части страны.
- Согласно нормам международного законодательства, ответственным за проблемы с водой является страна-оккупант – России.
- После оккупации ситуация с водой на полуострове стала критической. Оккупанты постоянно обвиняют Украину в том, что она блокирует подачу воды в Крым.
- В то же время украинская власть заверила, подачу воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу восстановят только после деоккупации Крыма.
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