Оккупационные власти в Крыму создала список украинцев, которые "участвовали в организации блокады Крыма". Оккупанты намерены возбудить уголовное дело против 12 человек.

В частности, в список вошли Леонид Кравчук и Петр Порошенко. В качестве доказательств представители оккупационной администрации Крыма привели заявления украинских чиновников на разных телеканалах.

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Оккупанты в Крыму хотят судить 12 украинцев за "блокаду полуострова"

Оккупанты 29 апреля провели заседание так называемой "Крымской рабочей группы по оценке ущерба, который Украина нанесла полуострова". Они одобрили проект заявления о возбуждении уголовного дела против украинцев, которые якобы причастны к энергетической, продовольственной, транспортной и водной блокаде Крыма.

В список попали 12 граждан Украины. Среди них:

Леонид Кравчук – первый президент Украины;

Петр Порошенко – пятый президент Украины;

Ленур Ислямов – бизнесмен;

Борис Бабин – бывший представитель президента в Крыму;

Мустафа Джемилев – лидер крымскотатарского народа и депутат Верховной Рады;

Рефат Чубаров – председатель Меджлиса крымскотатарского народа,

Андрей Сенченко – бывший народный депутат.

Оккупационные власти требует от ФСБ и Следственного комитета России возбудить уголовные дела против "организаторов блокады полуострова". Им инкриминируют:

"Теракт";

"Содействие, публичные призывы и оправдание террористической деятельности";

"Организация террористического сообщества и участие в нем";

"Организация деятельности террористических организаций";

"Диверсия";

"Экоцид";

"Акт международного терроризма".

"Преступники должны быть наказаны судом РФ. Как это будет реализовано – вопрос другой, но они должны знать, что на полуострове они осуждены", – заявил глава "госсовета Крыма".

Оккупанты продолжают обвинять Украину в "водной блокаде Крыма"