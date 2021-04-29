В оккупированном Крыму Бахчисарайский районный суд приговорил двух украинцев к 10 годам тюрьмы. Их обвинили в якобы торговле наркотиками.

Обоих украинцев приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Важно Прокуратура сообщила о подозрении "военкому", который заставлял крымчан вступать в армию России

В чем обвиняют украинцев

По данным уголовного дела, житель Донецкой области якобы был закладчиком. Позже он "привлек к своей деятельности своего знакомого". При обыске у них нашли электронные весы, психотропное вещество и наркотики.

На судебном заседании они согласились с обвинением и дали показания. Пока неизвестно, сделали ли они это под давлением.

Приговором суда подсудимые признаны виновными в совершении инкриминируемых им преступлений и им назначено наказание в условиях изоляции от общества,

– говорится в сообщении.

В то же время имена и фамилии осужденных не указаны, их публичные комментарии или их защиты отсутствуют.

Стоит отметить! Российская оккупационная власть длительное время преследует наших граждан в Крыму. По состоянию на 13 марта 2021 года в плену оккупантов находится 382 человека.

От притеснений страдают и крымские татары. Ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что Россия в Крыму имеет цель полностью вытеснить коренной крымскотатарский народ за пределы полуострова.