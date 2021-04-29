Прокуратура сообщила о подозрении "военкому", который заставлял крымчан вступать в армию России
Украинские правоохранители сообщили о подозрении еще одному гражданину России. Во временно оккупированном Крыму он заставлял гражданских служить в Вооруженных силах государства-оккупанта.
Источник:"Интерфакс-Украина"
В прокуратуре Крыма и города Севастополя, сообщили, что россиянин занимал должность так называемого "военного комиссара города Красноперекопск и Красноперекопского района".
Читайте также Пугают танками, как в песочнице, – как крымчане реагируют на военные действия Кремля на полуострове
Заставлял гражданских служить в армии государства-оккупанта
Правоохранители отмечают, что злоумышленник проводил незаконные принудительные призывные кампании гражданского населения полуострова в Вооруженные силы государства-оккупанта.
Подозреваемый непосредственно разрабатывал план и организовывал 5 призывных компаний крымчан,
– говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что с 2015 года Россия провела 12 незаконных призывных кампаний, во время которых около 28 тысяч крымчан были незаконно призваны в ее вооруженные силы.
Кроме этого, страна-агрессор вопреки нормам международного гуманитарного права осуществляет пропаганду службы в ее армии, в частности, и среди детей.
Поделиться новостью