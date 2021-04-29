Украинские правоохранители сообщили о подозрении еще одному гражданину России. Во временно оккупированном Крыму он заставлял гражданских служить в Вооруженных силах государства-оккупанта.

В прокуратуре Крыма и города Севастополя, сообщили, что россиянин занимал должность так называемого "военного комиссара города Красноперекопск и Красноперекопского района".

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Заставлял гражданских служить в армии государства-оккупанта

Правоохранители отмечают, что злоумышленник проводил незаконные принудительные призывные кампании гражданского населения полуострова в Вооруженные силы государства-оккупанта.

Подозреваемый непосредственно разрабатывал план и организовывал 5 призывных компаний крымчан,

– говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что с 2015 года Россия провела 12 незаконных призывных кампаний, во время которых около 28 тысяч крымчан были незаконно призваны в ее вооруженные силы.

Кроме этого, страна-агрессор вопреки нормам международного гуманитарного права осуществляет пропаганду службы в ее армии, в частности, и среди детей.

Обратите внимание! В целом о подозрении сообщено уже 6 так называемым "военным комиссарам" разных районов оккупированного Крыма. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет.