В окупованому Криму Бахчисарайський районний суд засудив двох українців до 10 років в'язниці. Їх звинуватили у нібито торгівлі наркотиками.

Обидвох українців засудили до 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

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У чому звинувачують українців

За даними кримінальної справи, житель Донецької області нібито був закладником. Пізніше він "залучив до своєї діяльності свого знайомого". При обшуку в них знайшли електронні ваги, психотропну речовину й наркотики.

На судовому засіданні вони погодилися зі звинуваченням і дали свідчення. Наразі невідомо, чи зробили вони це під тиском.

Вироком суду підсудні визнані винними в скоєнні інкримінованих їм злочинів і їм призначено покарання в умовах ізоляції від суспільства,

– мовиться у повідомленні.

Водночас імена та прізвища засуджених не вказані, їх публічні коментарі або їх захисту відсутні.

Варто зазначити! Російська окупаційна влада тривалий час переслідує наших громадян у Криму. Станом на 13 березня 2021 року у полоні окупантів перебуває 382 людини.

Від утисків страждають і кримські татари. Раніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що Росія в Криму має мету повністю витіснити корінний кримськотатарський народ за межі півострова.