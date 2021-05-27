Про вплив ситуації у Білорусі на можливість Мінська і надалі залишатися майданчиком перемовин України та Росії в ефірі одного із телеканалів розповів глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

Читайте також У мінських угодах є багато пасток для України, – Кулеба

Мінськ не може більше бути майданчиком для перемовин

Враховуючи ту ситуацію, ту диктаторську лінію, диктаторську поведінку, яку демонструє самопроголошений президент Лукашенко, ми не можемо розглядати питання про обговорення тих проблем, які називають мінським майданчиком,

– зазначив Кравчук.

За його словами, наразі Україна шукає інший майданчик для перемовин по Донбасу. Щодо цього планують консультації з ОБСЄ.

Глава української делегації також додав, що навіть фізично потратити у столицю Білорусі тепер неможливо, адже Україна припинила з країною авіасполучення. Крім того, переконаний Кравчук, Білорусь тепер не просто сусідня держава, а ще й сателіт Росії.

Довідка. У відповідь на затримання у Мінську журналіста Романа Протасевича низка країн припинила авіасполучення з Білоруссю. З опівночі 26 травня до такого кроку вдалася й Україна.

Мінський формат перемовин: останні новини