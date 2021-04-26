Президент Володимир Зеленський запропонував скоригувати формат мінських домовленостей. В іншому разі, заявив глава держави, доведеться його міняти на щось інше. Кремлю такі пропозиції Зеленського не сподобались, це назвали "тривожним сигналом".

Позицію Москви щодо пропозиції українського президента опублікували РИА Новости. Прокоментував можливі зміни мінського формату прессекретар глави Кремля Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

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Пєсков прокоментував інтерв'ю Зеленського

Є сенс звернути увагу на інтерв'ю президента України Зеленського газеті Financial Times. У цьому інтерв'ю якраз президент говорив про необхідність зміни мінського формату, додавання інших країн і так далі. Це черговий тривожний сигнал,

– сказав Пєсков.

Що запропонував Володимир Зеленський

Президент України наголосив, що формати переговорів з Росією потрібно змінювати. Так до нормандського формату можна доєднати представників США, Великої Британії та Канади.

Щодо мінських домовленостей, то їх потрібно або коригувати, або міняти на нові. За словами глави держави, найголовніше зараз – це темп, адже людей Україна втрачає щодня.