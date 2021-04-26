Президент Владимир Зеленский предложил скорректировать формат минских договоренностей. В противном случае, заявил глава государства, придется его менять на что-то другое. Кремлю такие предложения Зеленского не понравились, это назвали "тревожным сигналом".

Позицию Москвы по предложению украинского президента опубликовали РИА Новости. Прокомментировал возможные изменения минского формата пресс-секретарь главы Кремля Владимира Путина Дмитрий Песков.

Важно Нас волнует не место проведения, а содержание, – Зеленский о встрече с Путиным

Песков прокомментировал интервью Зеленского

Есть смысл обратить внимание на интервью президента Украины Зеленского газете Financial Times. В этом интервью как раз президент говорил о необходимости изменения минского формата, добавления других стран и так далее. Это очередной тревожный сигнал,

– сказал Песков.

Что предложил Владимир Зеленский

Президент Украины подчеркнул, что форматы переговоров с Россией нужно менять. Так к нормандскому формату можно присоединить представителей США, Великобритании и Канады.

Что касается Минских договоренностей, то их нужно либо корректировать, либо менять на новые. По словам главы государства, самое главное сейчас – это темп, ведь людей Украина теряет ежедневно.