Это тревожный сигнал – реакция Кремля на заявление Зеленского по поводу минского формата
Президент Владимир Зеленский предложил скорректировать формат минских договоренностей. В противном случае, заявил глава государства, придется его менять на что-то другое. Кремлю такие предложения Зеленского не понравились, это назвали "тревожным сигналом".
Источник:24 канал
Позицию Москвы по предложению украинского президента опубликовали РИА Новости. Прокомментировал возможные изменения минского формата пресс-секретарь главы Кремля Владимира Путина Дмитрий Песков.
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Песков прокомментировал интервью Зеленского
Есть смысл обратить внимание на интервью президента Украины Зеленского газете Financial Times. В этом интервью как раз президент говорил о необходимости изменения минского формата, добавления других стран и так далее. Это очередной тревожный сигнал,
– сказал Песков.
Что предложил Владимир Зеленский
Президент Украины подчеркнул, что форматы переговоров с Россией нужно менять. Так к нормандскому формату можно присоединить представителей США, Великобритании и Канады.
Что касается Минских договоренностей, то их нужно либо корректировать, либо менять на новые. По словам главы государства, самое главное сейчас – это темп, ведь людей Украина теряет ежедневно.
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