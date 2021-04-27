Під час своєї поїздки на Херсонщину президент Володимир Зеленський знову наголосив на потребі долучити до мирних переговорів щодо Донбасу інші країни. Глава держави вважає, що мінські домовленості мають бути модернізовані.

Лише такі кроки можуть посприяти завершенню війни на Сході України. Зокрема, Зеленський розглядає можливість розширити нормандський формат або створити паралельний – "з потужними гравцями".

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Ніхто не говорить, що треба закривати "Мінськ"

Мовиться про ті країни, які хочуть допомогти Україні у протистоянні. Необхідно й модернізувати мінський процес, вважає Зеленський.

Я вважаю, що "Мінськ" повинен бути гнучким. Ніхто не говорить, що потрібно закривати "Мінськ". Але вважаю, що декілька пунктів повинні бути оновлені,

– зазначив Зеленський.

ТКГ збереться на засідання у відеоформаті

Зеленський наголосив, що наразі у мінському форматі активно проводять переговори. Зокрема, мовиться про роботу Тристоронньої контактної групи. Вже 28 квітня буде повноцінне засідання ТКГ у відеоформаті.

Я все ж таки думаю, що всі сторони наблизяться до рішення оголосити ще раз про режим припинення вогню і перезавантажать цей режим серйозно – не тільки на словах, а й письмово підтвердять,

– пояснив президент.

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У Кремлі заяви Зеленського назвали "тривожним сигналом"

Зазначимо, що у Кремлі раніше відреагували на пропозиції Зеленського скоригувати формат переговорів щодо Донбасу. Це прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав "черговим тривожним сигналом".