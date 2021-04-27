Во время своей поездки в Херсонскую область президент Владимир Зеленский снова подчеркнул необходимость привлечь к мирным переговорам по Донбассу другие государства. Глава государства считает, что минские договоренности должны быть модернизированы.

Только такие шаги могут помочь завершению войны на Востоке Украины. В частности, Зеленский рассматривает возможность расширить нормандский формат или создать параллельный – "с мощными игроками".

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Никто не говорит, что надо закрывать "Минск"

Говорится о тех странах, которые хотят помочь Украине в противостоянии. Необходимо и модернизировать минский процесс, считает Зеленский.

Я считаю, что "Минск" должен быть гибким. Никто не говорит, что нужно закрывать "Минск". Но считаю, что несколько пунктов должны быть обновлены,

– отметил Зеленский.

ТКГ соберется на заседание в видеоформате

Зеленский отметил, что сейчас в минском формате активно проводят переговоры. В частности, говорится о работе Трехсторонней контактной группы. Уже 28 апреля будет полноценное заседание ТКГ в видеоформате.

Я все же думаю, что все стороны приблизятся к решению объявить еще раз о режиме прекращения огня и перезагрузят этот режим серьезно – не только на словах, но и письменно подтвердят,

– пояснил президент.

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В Кремле заявления Зеленского назвали "тревожным сигналом"

Отметим, что в Кремле ранее отреагировали на предложение Зеленского скорректировать формат переговоров касательно Донбасса. Это пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал "очередным тревожным сигналом".