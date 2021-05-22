Глава Министерства иностранных дел Кулеба подчеркнул, что в Киеве все работают как одна команда. В частности, представители МИД приобщены к работе в ТКГ и нормандском формате на уровне советников лидеров.

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Мы продолжаем пытаться с моим французским и немецким коллегами все-таки собрать нормандский формат на уровне министров, но Сергей Лавров достаточно профессиональный дипломат, чтобы очень изысканно и красиво избегать этой встречи,

– отметил Кулеба.

Глава МИД Украины подчеркнул, что согласовывает позицию с президентом Владимиром Зеленским.

Кроме того, Кулеба координирует свои действия по американскому треку с главой Офиса Президента Андреем Ермаком. По словам главы МИД, необходима синхронизация.

"Андрей максимально полно владеет ситуацией на российском треке, а я максимально полно владею информацией на американском треке, и командно мы работаем над тем, чтобы выжимать из этих треков максимальный результат и позитив для Украины", – отметил Кулеба.

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