Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що врегулювати конфлікт на Донбасі нібито можуть тільки "політичні засоби". Для цього необхідний діалог.

Актуально Політичний егоїзм може призвести до Третьої світової війни, – Зеленський

Це залишиться орієнтиром нашої взаємодії з Україною, і ніяких змін не буде: постачання зброї не допоможуть,

– заявив Маас.

Заява Зеленського: головне

В інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung Володимир Зеленський заявив, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель багато зробила для України. Водночас з 2014 року німецька сторона відмовляється надати Україні військову допомогу.

Український лідер зауважив, що сподівався на більше від Меркель у межах нормандського формату, однак вдячний "й за те, що маємо".

Зеленський наголосив: співголова партії "Зелених" Роберт Габек його зрозумів.

"Він розумів, що "Північний потік-2" – це лише зброя, і дуже гостра. І також розуміє, що Україна не має флоту. Що наші узбережжя не захищені. Що нам потрібна летальна зброя", – заявив Зеленський.

Український лідер розповів, що Німеччина має "чудові військові кораблі". Окрім того, вона могла б надати Україні й інше військове озброєння. Зокрема, штурмові гвинтівки та радіообладнання.