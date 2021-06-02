Берлин стоит в стороне

Посол заявил, что Украина имеет право на самозащиту и оборонительное оружие. Об этом Мельник сказал в интервью немецкому военному журналу loyal.

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Очень жаль, что Германия стоит в стороне и инсценирует себя в качестве "морального апостола". Мы бы хотели приобрести современные немецкие военные системы, принадлежащие к лучшим в мире. Но из-за политического оппортунизма это невозможно. Берлинское табу на поставки оружия должно быть сломано,

– пояснил Мельник.

Он добавил, что немцы поставляют Украине ценное оборудование в медицинской сфере, однако предоставление Киеву новых военных систем полностью отвечало бы немецким интересам.

По словам Мельника, остальные наши партнеры – британцы, американцы и турки – имеют другое мнение по поставкам оружия.

Обратите внимание! Ранее президент Владимир Зеленский призвал Германию предоставить Украине военную помощь. Ведь страна отказывается делать это еще с 2014 года. В ответ немецкий министр иностранных дел Гайко Маас заявил, что оружие, мол, не поможет решить ситуацию на Донбассе. Здесь необходим "политический диалог".

Германия должна помочь Украине стать членом НАТО

Мельник считает, что немецкие власти не помогают Украине стать членом НАТО, потому что боятся спровоцировать президента России Владимира Путина. Однако такое утверждение ложно, ведь вхождение нашего государства в Альянс и Евросоюз является неотъемлемой составляющей западного сообщества ценностей. Кроме того, оно отвечает интересам Берлина.

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Мы бы хотели чувствовать гораздо больше мужества и поддержки со стороны Берлина. В 2008 году Ангела Меркель взяла на себя обязательство приложить все усилия, чтобы Украина и Грузия стали членами НАТО. С тех пор прошло 13 лет, а решения 2008 года так ни к чему конкретному и не привели,

– подчеркнул посол.

Он отметил, что Украина хочет, чтобы ПДЧ нам предоставили уже в 2021 году. Однако Берлин игнорирует то, что Украина – европейское государство, а расстояние Германии к нашей стране меньше, чем ко Франции.