Например, у Македонии это заняло почти 20 лет. Об этом в эфире сообщил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Развитие сотрудничества Украина – НАТО

По его словам, ПДЧ означает, что Альянс имеет серьезные намерения и Украина может стать его членом в определенный период. Это предпосылка, первый шаг к полной интеграции.

Это не означает автоматическое вступление (в НАТО – 24 канал),

– подчеркнул Мусиенко.

Он отметил, что в целом сотрудничество Украины с НАТО развивается. "Мы сотрудничаем в рамках особого партнерства. Это важный шаг, который означает, что в Альянсе нам начали больше доверять", – отметил эксперт. Он рассказал, как именно происходит соответствующее развитие:

стадия обмена данных – обмен разведывательной информации;

увеличение военных учений;

усиление присутствия НАТО в Черном море.

Принять определенные шаги по предоставлению ПДЧ для Украины, как считает Мусиенко, в Альянсе не готовы через отдельные страны. Они видят эту ситуацию иначе.

Напомним! Сейчас Украина является партнером НАТО, государство получило статус участницы программы расширенных возможностей. Украина 29 мая 2021 года получила обновленный пакет Целей партнерства Альянса, кстати, первой среди государств-партнеров.

По мнению эксперта, ПДЧ – это не абстракция, а 5 конкретных критериев, которым должно соответствовать государство: безопасность, оборона, право, политика и экономика.

"В наших интересах выполнять уже сейчас эти критерии. Нам ничего не мешает двигаться дальше, демонстрируя, что мы выполняем много важных вещей", – добавил Мусиенко.

Мусиенко рассказал о членстве Украины в НАТО: смотрите видео