Например, у Македонии это заняло почти 20 лет. Об этом в эфире сообщил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
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Развитие сотрудничества Украина – НАТО
По его словам, ПДЧ означает, что Альянс имеет серьезные намерения и Украина может стать его членом в определенный период. Это предпосылка, первый шаг к полной интеграции.
Это не означает автоматическое вступление (в НАТО – 24 канал),
– подчеркнул Мусиенко.
Он отметил, что в целом сотрудничество Украины с НАТО развивается. "Мы сотрудничаем в рамках особого партнерства. Это важный шаг, который означает, что в Альянсе нам начали больше доверять", – отметил эксперт. Он рассказал, как именно происходит соответствующее развитие:
- стадия обмена данных – обмен разведывательной информации;
- увеличение военных учений;
- усиление присутствия НАТО в Черном море.
Принять определенные шаги по предоставлению ПДЧ для Украины, как считает Мусиенко, в Альянсе не готовы через отдельные страны. Они видят эту ситуацию иначе.
По мнению эксперта, ПДЧ – это не абстракция, а 5 конкретных критериев, которым должно соответствовать государство: безопасность, оборона, право, политика и экономика.
"В наших интересах выполнять уже сейчас эти критерии. Нам ничего не мешает двигаться дальше, демонстрируя, что мы выполняем много важных вещей", – добавил Мусиенко.
Мусиенко рассказал о членстве Украины в НАТО: смотрите видео