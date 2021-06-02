Наприклад, в Македонії це зайняло майже 20 років. Про це в ефірі повідомив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
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Розвиток співпраці Україна – НАТО
За його словами, ПДЧ означає. що Альянс має серйозні наміри і Україна може стати його членом в певний період. Це передумова, перший крок до повної інтеграції.
Це не означає автоматичний вступ (в НАТО – 24 канал),
– наголосив Мусієнко.
Він зауважив, що загалом співпраця України з НАТО розвивається. "Ми співпрацюємо в рамках особливого партнерства. Це важливий крок, який означає, що в Альянсі нам почали більше довіряти", – зазначив експерт. Він розповів, як саме відбувається відповідний розвиток:
- стадія обміну даних – обмін розвідувальної інформації;
- збільшення військових навчань;
- посилення присутності НАТО в Чорному морі.
Вжити певні кроки щодо надання ПДЧ для України, як вважає Мусієнко, в Альянсі не готові через окремі країни. Вони бачать цю ситуацію інакше.
На думку експерта, ПДЧ – це не абстракція, а 5 конкретних критеріїв, яким повинна відповідати держава: безпека, оборона, право, політика та економіка.
"В наших інтересах виконувати вже зараз ці критерії. Нам нічого не перешкоджає рухатись далі, демонструючи, що ми виконуємо багато важливих речей", – додав Мусієнко.
Мусієнко розповів про членство України в НАТО: дивіться відео