Глава держави зазначив, що Україна знає, в яких напрямках Німеччина могла б надати підтримку. Про це він повідомив під час конференції за підсумками зустрічі з канцлеркою Ангелою Меркель у Києві 22 серпня.
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"Ми зверталися щодо постачання зброї до німецького уряду і в тому чи іншому вигляді отримували відмови, тому я дійсно дуже хотів би, і ми дійсно працюємо", – сказав український лідер.
У рамках натівських навчань і Європа, і Німеччина нас підтримують. Але нам потрібні дуже предметні речі. І ми знаємо, в яких напрямках Німеччина могла б нас підтримати. І ми на це ще дійсно дуже розраховуємо й очікуємо,
– продовжив президент.
Володимир Зеленський зауважив, що наразі не хотів би перераховувати всіх важливих речей. Однак, з його слів, у рамках домовленостей з Німеччиною і співпраці з НАТО Україна очікує:
- снайперські гвинтівки;
- флот;
- військові катери;
- багато речей, які хотіли б отримати партнерів.
Він наголосив, що це велика та довга розмова, але у рамках зустрічі віч-на-віч з Ангелою Меркель ця тема не підіймалася. Ймовірно, її можуть порушити під час спільного ланчу.
- Своєю чергою канцлерка повідомила, що "детально цим питанням не займалася щодо постачання зброї".
Коли йдеться про співпрацю в рамках НАТО, є спільні засідання України з НАТО, ми як частина НАТО, коли йдеться про навчання, про підтримку – ми готові,
– додала вона, але не навела конкретних пропозицій.
Зброя для України з Німеччини
- Президент Володимир Зеленський у червні закликав Німеччину надати Україні летальну зброю.
- Німецька влада відмовляється надавати військове оборонне озброєння з початку війни на Донбасі.
До теми Рішення Німеччини не постачати зброю є політичним, – Кулеба